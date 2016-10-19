تواصل الحملات الأمنية لملاحقة مطلوبين بسيناء.. وإغلاق مناطق العمليات

شهدت محافظة شمال سيناء اليوم، تجدد الحملات الأمنية فى مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح ومحيط مدينة العريش ومناطق شرق بئر العبد.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، أن الحملات انطلقت مجددا صباح اليوم، وتستهدف ملاحقة مطلوبين أمنيا، مشيرا إلى أنه تم إغلاق كلى لمحيط مناطق تشهد عمليات أمنية موسعة تنفذها القوات، وأخرى يتم قصف جوى لأهداف بها، بعد وصول معلومات بوجود مطلوبين فيها.

وأكدت المصادر، إن قوات الأمن تمكنت خلال الساعات الماضية من تفجير 4 عبوات ناسفة زرعها مجهولين على طريق غرب وجنوب العريش، وطرق الشيخ زويد، كما فشلت محاولة لاستهداف 3 ارتكازات أمنية بقذائف صاروخية بمحيط مدينة الشيخ زويد.

وقال أهالى، أن دوى انفجارات تسمع جنوب العريش وجنوب الشيخ زويد، وانتشرت قوات أمنية على محاور الطرق، وشددت إجراءات التفتيش على الأكمنة الأمنية على طول طرق العريش القنطرة، والعريش رفح، والعريش وسط سيناء.