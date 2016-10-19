وزير التموين: البنك المركزي وفر 1.8 ملياردولار للسلع الاستراتيجية

أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير احتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي حتى 6 شهور مشيرا الى أن البنك المركزي قام بتوفير 1.8 مليار دولار.

وأشار مصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالوزارة اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 5 شهور، لافتا الى أن هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة تقوم بعمل مناقصات عالمية اسبوعية وذلك لاستيراد الاقماح بأجود الأنواع وأحسن الشروط وبأقل الأسعار بدون وسطاء أو سماسرة ووكلاء، منوها الى أن مصر تستورد نحو من 75 الى 95 % من احتياجتنا من القمح .

وأوضح الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 4 شهور بالاضافة الى ان الوزارة قامت بالتعاقد على 450 ألف طن منوها إلى انه خلال الأسبوع الحالي تم التعاقد على نحو 134 ألف طن سكر .

وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ليس لديها مشكلة فى توفير السكر للبطاقات التموينية البالغة 21 مليون بطاقة تضم 71 مليون مواطن مرجعا السبب فى الأزمة الحالية الى إحجام القطاع الخاص عن توفير احتياجات السكر من للقطاعات الصناعية والتجارية كمصانع الحلويات والسلاسل التجارية.

كما أرجع وزير التموين والتجارة الداخلية الأزمة الحالية للسكر الى عدم التخطيط و السلوك الاستهلاكي للمواطنين مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بجهود غير عادية بالتعاون مع القوات المسلحة مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على احتياجاتهم الاساسية دون التكالب السلعة ،كذلك أخذ السلع التموينية الأساسية الموجودة حسب أعداد افراد الأسرة مشيرا الى أنه لن يتم إلغاء أي نظام لاستبدال نقاط الخبز بالسلع.

ونوه مصيلحي إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 5 شهور، وفيما يتعلق بالأرز قال انه لن يكون هناك مشكلة فى الأرز مشيرا الى إنه تم فتح باب استيراد للارز.

وفيما يتعلق باللحوم والدواجن، قال وزير التموين، إن احتياطي الاستراتيجي من اللحوم الحية تم التعاقد على استيراد اللحوم لمدة 3 سنوات والاحتياطي يكفي حتى 30 يونيو 2017 واللحوم المجمدة البرازيلي يكفي حتى 5 شهور، ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن 10 شهور.

أ.ش.أ