رئيس شركة تنمية الريف المصري ضيف «شردي» على «النهار اليوم»

يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج ” يوم بيوم” المُذاع على شاشة “النهار اليوم”، المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد في حوار خاص.

ويتطرق الحوار إلى الحديث عن طرق الاستثمار في مشروع المليون ونصف فدان، ويجيب عن ما هي الشروط المطلوبة من الشباب لحجز أراضي المرحلة الأولى، وما هي نوعية الحوافز والتسهيلات المتاحة للشباب وصغار المزارعين لتشجيعهم.

كما يتطرق إلى حجم المساحات المطروحة لكبار المستثمرين والشروط المطلوبة، وما هو حجم الاستثمارات المتوقعة في المرحلة الأولى، فضلًا عن ضمانات عدم تسقيع الأراضي.

من المقرر إذاعة اللقاء في تمام الساعة الـ 10 من مساء اليوم الأربعاء.