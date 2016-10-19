أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس شركة تنمية الريف المصري ضيف «شردي» على «النهار اليوم»

Google+ Print
رئيس شركة تنمية الريف المصري ضيف «شردي» على «النهار اليوم» رئيس شركة تنمية الريف المصري ضيف «شردي» على «النهار اليوم»

الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج ” يوم بيوم” المُذاع على شاشة “النهار اليوم” – أرشيفية

يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج ” يوم بيوم” المُذاع على شاشة “النهار اليوم”، المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد في حوار خاص.

ويتطرق الحوار إلى الحديث عن طرق الاستثمار في مشروع المليون ونصف فدان، ويجيب عن ما هي الشروط المطلوبة من الشباب لحجز أراضي المرحلة الأولى، وما هي نوعية الحوافز والتسهيلات المتاحة للشباب وصغار المزارعين لتشجيعهم.

كما يتطرق إلى حجم المساحات المطروحة لكبار المستثمرين والشروط المطلوبة، وما هو حجم الاستثمارات المتوقعة في المرحلة الأولى، فضلًا عن ضمانات عدم تسقيع الأراضي.

من المقرر إذاعة اللقاء في تمام الساعة الـ 10 من مساء اليوم الأربعاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا