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مساحة دافئة للمصمّم "سراج سند" تعكس شخصيّته

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مساحة دافئة للمصمّم "سراج سند" تعكس شخصيّته مساحة دافئة للمصمّم "سراج سند" تعكس شخصيّته

سراج سند اسم يتألّق في عالم الفنّ، ويعدّ سبّاقاً في توظيف الحروف العربيّة في الأزياء داخل المملكة العربية السّعوديّة. ولا تبدو "مملكته" الواقعة في حيّ الحمراء الأنيق، في جدة، بعيدة عن لمساته وذوقه.
موقع "سيدتي نت" يجول داخل "مملكته" الجذابة، ويطلعك على تفاصيلها...
يلفت زائر فيللا سند الصالون المغربيّ التراثيّ، وهو عبارة عن جلسة تأتي على شكل حرف "يو" U، منخفضة في مقاعدها المكسوّة بالقماش، فيما طاولاتهامستطيلة مطعّمة بنقوش نحاسيّة.وتفترش قطعة سجّاد كاشانيّ الأرضيّة، تعلوها ترابيزة خشبيّة، يحمل سطحها عدداً من "الاكسسوارات" المغربيّة التراثيّة.
ويمتاز الصالون الإيطالي بلونه البيج، وتغطّي أرضيّته الرخاميّة الزهريّة سجّادة من الحرير الإيرانيّ بالأخضر والأصفر والبنيّ، تتكئ إليها طاولة خشبيّة تراثيّة مبطّنة بقماش تراثيّ هنديّ.ويشغل ركن خاصّ جزءاً من الصالون الإيطاليّ، وقوامه أريكة مكسوّة بقماش هنديّ بموتيفات مورّدة، حيث يحقّق الإنارة مصباح مغطّى بوشاح فضّي مرميّ بدلالٍ عليه. ولا تغيب الترابيزة التي صمّمت أرجلها على شكل أرجل الأخطبوط.
وتشرف غرفة المعيشة الإفريقيّة على حوض السباحة، وتبدو فيها بصمات عصريّة. وقد رغب المالك من خلالها أن يُحقّق تواصلاً ما بين الداخل والخارج، فقام بزيادة مساحة النوافذ المنخفضة التي تسمح بدخول الضوء الطبيعيّ، فيما صممّ الستائر بطريقة حديثة. وتسيطر البساطة على اختيارات قطع الأثاث، حيث يحلّ الجلد الطبيعي ذو اللون البيج على الأرائك التي تتضمّن رفوفاً تستوعب كمّاً هائلاً من "الاكسسوارات". ويكسو الرخام البنيّ الفاتح الأرضيّة، فيما الإضاءة في السقف تبثّها وحدات "سبوت لايت".
أمّا غرفة الطعام فبسيطة، وهي عبارة عن 6 كراس تحوط طاولة دائريّة ذات سطح زجاجيّ.
وقد صمّم درابزين السلّم الذي يربط بين طبقات هذه الفيللا من الحديد المطروق (الفيرفورجيه) بلون نحاسيّ معتّق، يتخلّله الخشب.
ويبرز اللون البنّي في المطبخ، فيما الإضاءة تتركّز فوق المساحة المخصّصة للطهو. ويكسو السيراميك البيج الفاتح الأرضيّة.
وتتألق منطقة المسبح، التي يُزيّن جدارها الرئيس تصميم أندلسيّ، يطلّ منه رأس أسد برونزيّ يمثّل نافورة ترمي بمياهها إلى الحوض. وترتسم إلى يمين الحوض، جلسة خارجيّة عبارة عن طاولة و6 كراسٍ من الخشب.

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سيدتي