مدير جامعة القصيم يناقش احتياجات طلاب البدائع والمذنب

افتتح الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم مبنى مكاتب أعضاء هيئة التدريس، والقاعة التعليمية بكلية العلوم والآداب بمحافظة البدائع، وذلك ضمن جولته التفقدية للكليات التابعة للجامعة والتي شملت أيضا زيارته لكلية العلوم والآداب “بنين وبنات” بمحافظة المذنب بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور علي السيف.

والتقى الداود عمداء الكليات ومنسوبيها بالمحافظتين، وناقش معهم احتياجات الطلاب والطالبات، كما تفقد عددا من مباني تلك الكليات والقاعات الدراسية والكافتيريات، والمعامل، والمكتبات العامة بها، ووقف على حالة أجهزة التكييف وأعمال الصيانة الدورية للمباني والمرافق.

واطلع مدير الجامعة على مقر النادي الطلابي ووحدة خدمة المجتمع، بكلية العلوم والآداب بمحافظة البدائع، بالإضافة إلى مشروع مبنى القاعات الدراسية الجديد، والمسرح ومعمل الحاسب واللغة الإنجليزية، كما استمع لشرح حول أعمال وأنشطة الكلية، كما وقف على عملية البناء الجارية بمشروع مبنى الكلية الجديد، وفي ذات السياق وقف معاليه على الأنشطة المختلفة والمشروعات بكلية العلوم والآداب “بنين وبنات” بمحافظة المذنب.