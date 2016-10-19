اللجنة السعودية-البرتغالية المشتركة تبدأ أعمال دورتها الثالثة في الرياض

تعقد اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة أعمال دورتها الثالثة والتي تستمر لمدة يومين ابتداء من يوم أمس في الرياض، حيث من المقرر أن يبحث الطرفان سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي بينهما، إلى جانب مناقشة وعرض أبرز الفرص الاستثمارية وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتناقش اللجان الفنية المشتركة زيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الصناعات، والتعاون في مجالات التقنية الحديثة والبرمجيات، والطاقة الشمسية، والبحوث والتقنية، وتقنية النانو، والصناعات المعرفية ومستقبل الطاقة، إلى جانب مجالات الصحة، والزراعة ومصايد الأسماك، وغيرها.

ومن المقرر أن تختتم اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة أعمالها اليوم الأربعاء بلقاء يجمع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدفاع البرتغالي الدكتور إيزيريدو لوبيز. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية البرتغالية بلغ 3543 مليون ريال في العام 2015م.