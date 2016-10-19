فيصل بن بندر يتأكد من جاهزية قطار «سار» ويطلع على خدمات المحطات.. غداً

الأمير فيصل بن بندر

يستقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمشيئة الله تعالى يوم غد، قطار «سار» للركاب (الرياض المجمعة، المجمعة الرياض) للتأكد من مستوى جاهزيته، كما سيزور سموه المحطات للاطلاع على خدماتها وطُرق عملها. ويرافقه وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، وصاحب السمو الامير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمشرف العام على شركة «سار» الدكتور رميح بن محمد الرميح.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» بدأت تجاربها على قطارات الركاب منذ منتصف عام 2015م، وذلك استعداداً للتشغيل الفعلي قريباً، حيث وصلت سرعة القطار 220 كيلو متر في الساعة. وتأتي المرحلة التجريبية - التي استمرت أكثر من عام - للتأكد التام من مدى سلامة كامل أجزاء بيئة المشروع والتي تشمل البنية التحتية والقطارات وأنظمة الاشارات والتحكم إلى جانب الكادر البشري الذي سيقوم على إدارة وصيانة التشغيل، وذلك قبل إطلاق الخدمة فعلياً لنقل الركاب والبضائع.

طول شبكة السكة الحديدية لقطار الركاب 1250 كلم تتوزع عليها ست محطات

ويذكر أن شركة «سار» أنشئت في عام 2006، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنفيذ وتشغيل شبكة خطوط حديدية تربط بين مناطق المملكة، من بينها مشروع قطار الشمال وقطارات التعدين ونقل المعادن، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة للركاب المسافرين والبضائع بين عدد من المدن، وتتجاوز أطوال خط الشبكة الحديدية المخصصة لقطارات الركاب وقطارات المعادن 2.750 كلم.

من جهة اخرى اجرى قطار «سار» للركاب تجارب ناجحة ومتواصلة لمدة عام قبل التشغيل الفعلي، حيث وصلت سرعته 200 كيلو متر في الساعة خلال البرنامج التشغيلي التجريبي للسرعة القصوى للقطار.

إذ تأتي هذه التجارب الجادة للتأكد التام من مدى سلامة كامل أجزاء بيئة المشروع قبل إطلاق الخدمة فعلياً لنقل الركاب والبضائع، التي تشمل البنية التحتية والقطارات وأنظمة الاشارات والتحكم إلى جانب الكادر البشري الذي سيقوم على إدارة وصيانة التشغيل.

وسيسهم القطار عند تشغيله الفعلي في إنهاء معاناة الآلاف من المواطنين خاصة في مدن الشمال القريات، الجوف، وحائل وذلك بتوفير وسيلة نقل حديثة آمنة وسريعة تصل بينها وبين الرياض نظراً لبعد المسافات فيما بينها والتي تتجاوز 1400 كيلومتر تقريباً.

القطارات النهارية تتسع لـ444 راكباً.. والقطار الليلي يتسع لـ377 راكباً

وقد أنهت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» تنفيذ سكة حديد قطار الشمال للركاب الذى يصل بين الرياض والقريات منذ نحو عام، كما أنهت كامل الإنشاءات في محطاتها وهي في طور التأثيث حالياً تمهيداً للتشغيل الفعلي.

ويبلغ طول شبكة السكة الحديدية لقطار الركاب 1250 كيلو مترا تقريبا تتوزع عليها ست محطات للركاب في كل من الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، الجوف، والقريات.

وعلى خط التعدين بدأت شركة «سار» بواسطة قطارات التعدين بنقل الفوسفات عام 2011م، من «حزم الجلاميد» في منطقة الحدود الشمالية إلى معامل تكرير شركة «معادن» في ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي، ودشنت الشركة خط التعدين لنقل البوكسايت في مايو (أيار) 2014م، لنقل معدن البوكسايت الخام من منجم البعيثة في منطقة القصيم إلى رأس الخير، إذ يعد المنجم الأضخم في المنطقة في إنتاج خام البوكسايت الذي يصنع منه الألمونيوم وصفائح العلب والألواح ومواد الإنشاءات.

عربات عصرية

أولاً: القطارات النهارية وتتكون من قاطرتين وتسع عربات مختلفة الأنواع والاستخدامات، منها أربع عربات للدرجة الاقتصادية، وثلاث عربات لدرجة الأعمال، وعربة المطعم، وعربة لنقل الأمتعة، ويبلغ الطول الإجمالي للقطار 280 متراً ويتسع لـ 444 راكباً، ويسير بسرعة 200 كيلو متر/ للساعة، وتتميز بأقصى درجات الراحة والأمان للراكب، عبر احتوائها على كافة متطلبات الحياة العصرية، من كراسي مريحة، ومنافذ USB لشحن الهواتف لكل مسافر، وشبكات الواي فاي، وطاولات مسندة للطعام، بالإضافة إلى أزرار التحكم بالأصوات، إلى جانب توافر كراسي مخصصة للعائلات تمت مراعاة طبيعة وخصوصية المجتمع السعودي، كذلك تخصيص خدمة المطعم المتحرك، الذي يشتمل على الوجبات السريعة.

ثانياً: القطار الليلي الذي يستخدم للمسافات الطويلة، ويتكون من قاطرتين و13 عربة مختلفة الأنواع، منها ثلاث عربات للدرجة الاقتصادية، وعربة واحدة لدرجة الأعمال، وثلاث عربات لمقصورات النوم، وأربع عربات لشحن السيارات، وعربة الوجبات الخفيفة، وعربة لنقل الأمتعة، ويبلغ الطول الإجمالي للقطار 383 متراً ويتسع ل 377 راكباً.

تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة تساعدهم على قضاء أوقات ممتعة وتسهل تنقلاتهم

مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة

تصميم العربات لم يغفل الجانب الأهم والفئة الغالية على قلوب المجتمع وهم ذوو الاحتياجات الخاصة، عبر تخصيص مقاعد تساعدهم على قضاء أوقات ممتعة خلال الرحلة دون عناء، من خلال التنقل دون زحام ومضايقة للآخرين، إلى جانب توفير دورات مياه خاصة بهم.

أسعار التذاكر

الاسعار ستكون خاضعة لتقييم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أسوة بقطار الرياض الدمام والتي ستكون مدعومة.

صالات المسافرين

تشتمل صالات المسافرين على أماكن مخصصة للمغادرين والقادمين، وكراسي مهيأة للمنتظرين، إلى جانب أماكن الخدمات العامة، بالإمكان الاستفادة منها في طرحها لتقديم مشروعات لصالح المسافرين كالمطاعم، والكوفي شوب، ومكاتب لتأجير السيارات، إضافة إلى سير كهربائي لاستقبال عفش الركاب من وإلى القطار.

تصميم عصري لمحطة القطار

تجهيزات متميزة لمحطات القطار

السير الكهربائي للعفش

مسارات متعددة وآمنة لعربات القطار

عربات عصرية لقطار الشمال

من عربات الشحن التي تم تشغيلها سابقاً

عربة درجة الأعمال

عربة الطعام