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قسم المخ والأعصاب بطب الزقازيق ينظم اللقاء العلمى للسكتة الدماغية

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قسم المخ والأعصاب بطب الزقازيق ينظم اللقاء العلمى للسكتة الدماغية قسم المخ والأعصاب بطب الزقازيق ينظم اللقاء العلمى للسكتة الدماغية

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

ينظم قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الزقازيق لقاء علميا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسكتة الدماغية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة الأحد 30 أكتوبر الجارى، لمناقشة الجديد فى التشخيص والعلاج.

وصرحت الدكتورة يسرية الطويل رئيس قسم المخ والأعصاب أن اللقاء يهدف إلى اكتساب المهارات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بجلطات ونزيف المخ بالإضافة إلى التوعية بأخطار السكتة الدماغية وكيفية الوقاية منها وعلاجها.

وأضافت أن اللقاء يعقبه ورش عمل عن العلاج المذيب للجلطات خلال الساعات الأولى والعلاج التدخلى لشرايين المخ المذيب للجلطة والأوعية الدموية وكذلك عرض حالات لجلطات المخ.

 


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