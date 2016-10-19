ضبط 3 سيارات نقل محملة بـ 240 طن سكر بطريق وادى النطرون العلمين الدولى

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 3 سيارات نقل بمقطورة محملة بكميات من السكر تقدر بحوالى 240 طن بطريق وادى النطرون العلمين الدولى.

كان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط 3 سيارات نقل بمقطورة محملة بكميات من السكر تقدر بحوالى 240 طن بطريق وادى النطرون العلمين الدولى بمعرفة كمين لرجال المباحث وتم التحفظ على السيارات والمضبوطات بمركز شرطة وادى النطرون تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة .

ومن جانبه شدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على إستمرار متابعة حركة تداول السلع الغذائية المدعمة على الطرق الفرعية والعمومية لضمان وصولها إلى مستحقيها وردع المخالفين والمهربين وتأكيد هيبة الدولة.