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نائبة تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب رؤية الحكومة حول توفير السلع

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نائبة تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب رؤية الحكومة حول توفير السلع نائبة تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب رؤية الحكومة حول توفير السلع

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016 01:00 ص

>كتب أمين صالح

أعلنت سارة عثمان، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، حول خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين، ومدى توافرها فى الأسواق المصرية لافتة إلى أنها تنتظر إدراج طلبها للمناقشة فى إحدى الجلسات العامة بالبرلمان.

أضافت عثمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك عدد من الأزمات ظهرت خلال الفترة الأخيرة منها أزمة نقص السكر فى الأسواق وارتفاع كثير من السلع الأساسية، لذلك على أن تضع رؤية كاملة لتوفير هذه السلع مستقبلا، وأن تطلع البرلمان على هذا الأمر حتى لا تتكرر هذه الأزمات مجددا.

 


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