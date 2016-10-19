حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 19/10/2016

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتمتع بثقة كبيرة فى النفس لكن يعيبه احتمالية تحولها إلى شكل من اشكال الغرور والشعور بأن الكون كله يدور حوله وهو ما يؤذيه على الصعيد المهنى كثيرًا.

برج الأسد على الصعيد المهني:

الطاقة الإيجابية تسيطر على برجك وتجعلك تشعر بالحيوية والقدرة على الإنجاز والعمل بنشاط وهذا يدل على أن الأمور فى مكان ما ستتحرك فى اتجاه إيجابي. حاول أن تستغل كل هذه الحماسة ولكن لا تتجاهل صحتك وتذكر أن العقل السليم فى الجسم السليم.

على الصعيد العاطفي:

اليوم مثالى جدًا لإشباع عواطفك المشتعلة ومصارحة شريكك بكل المشاعر الرومانسية التى كتمتها منذ فترة طويلة أنت فقط تحتاج فرصة للتعبير عن مطالبك فى هذه العلاقة العاطفية.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

ستكون على ما يرام اليوم مهما تتوقع تدهور صحتك وهذا بفضل مزاجك الجيد الذى يعزز مناعتك ويجعلك تضج بالحيوية والنشاط وحتى الإصابة الطفيفة ببعض الأمراض مثل البرد أو الالتهاب لن تستمر طويلا ولن تكون سببا للقلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

تميل إلى التسرع فى اتخاذ القرارات والحكم على الأشخاص ولومهم ومهاجمتهم أن تتحقق من الأمر بدقة وهو ما يجعلك تخسر كثيرًا لذلك من المهم أن تتحلى ببعض الصبر مع الأخرين.