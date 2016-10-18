خصم 5 أيام لمديرة مدرسة بالشرقية لاحتجاز تلميذتين بعد انتهاء يوم دراسى

قرر السيد مطاوع، مدير إدارة فاقوس التعليمية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، مجازاة مديرة مدرسة ابتدائية، بالخصم 5 أيام من راتبها، واستبعادها من الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، وكذلك مجازاة مشرفة الأمن و البوابة، لإغلاقها أبواب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، دون التأكد من خروج جميع التلاميذ، إذ تبين احتجاز تلميذتين بالداخل لأكثر من ساعة وإصابتهما بحالة ذعر بسبب إغلاق الأبواب عليهما.

وقال مدير الإدارة لـ"اليوم السابع"، إنه تلقى شكوى من أهالى قرية ميت العز، باختفاء تلميذتين هما، بسملة محمد أحمد ، و عبير محمد محمود بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة القرية، إنهما كانا بالمدرسة و لم يعودا للمنزل رغم انتهاء اليوم الدراسى.

و بالبحث عنهما فى كل مكان بالقرية، لم يتم العثور عليهما، و بتوجه الأهالى إلى منزل العامل اصطحبوه إلى المدرسة لفتحها، وبالبحث عنهما، عثرا عليهما تبكيان وفى حالة زعر سبب ما تعرضا له، مضيفا أنه تقرر على الفور استدعاء المديرة وإدارة المدرسة و توقيع الجزاء الفورى عليهم.