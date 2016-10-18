المرصد السورى: مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا فى قصف على مدينة حلب

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن شخصين قتلا، وأصيب أكثر من 18 آخرين فى قصف لفصائل المعارضة على أماكن فى القسم الغربى من مدينة حلب.

وأوضح المرصد أن قذائف أطلقتها الفصائل على أماكن فى أحياء الجميلية والسيد على والميدان ومنطقة التلل بمدينة حلب، قتلت شخصين وأصابت أكثر من 18 آخرين بجراح.

> وأضاف أن المعارك استمرت بين الفصائل المدعمة بالدبابات والطائرات التركية من جهة، وتنظيم “داعش” الإرهابى من جهة أخرى فى ريف الراعى الجنوبى وريف مارع، حيث سيطرت الفصائل على ثلاث قرى جديدة من بينها الطويحينة بريف حلب الشمالى.

على جانب آخر، قتل شخصان، وأصيب 20 آخرون فى قصف لطائرات حربية استهدفت مناطق فى قرية الصبحة بريف دير الزور، طبقًا للمصدر، الذى أشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود مصابين بحالات خطرة.

> واستهدف تنظيم داعش مناطق فى حيى الجورة والقصور بمدينة دير الزور، دون إصابات.

أ ش أ