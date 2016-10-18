أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. "الثروة المعدنية": مصر أنتجت أول سبيكة من الذهب الخالص

Google+ Print
بالصور.. "الثروة المعدنية": مصر أنتجت أول سبيكة من الذهب الخالص بالصور.. "الثروة المعدنية": مصر أنتجت أول سبيكة من الذهب الخالص

>كتب رأفت إبراهيم

أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية التابعة لهيئة الثروة المعدنية، عن إنتاج أول سبائك لها من خام الذهب الخالص، حيث أكد اللواء أركان حرب محمد جاب الله طلخان رئيس مجلس إدارة الشركة، والجيولوجى عاطف عمر أبوسالم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن وزن هذه السبائك يقدر بحوالى 2,50 كيلوجرام من خام الذهب الخالص.

 

وأضافت الشركة فى تقرير عبر موقع هيئة الثروة المعدنية، أن هذه السبائك تعتبر من إنتاج ثلاثة مناجم داخل مناطق أسوان وشلاتين، وهذه المناجم من إجمالى 16 منجما من مناطق امتياز شركة شلاتين والتى تقدر بحوالى 1,4 من المساحة الإجمالية لمناطق الشركة وهى 14 ألف كيلومتر2.

 

 وقالت الهيئة: إن هذا الإنتاج نتيجة إعداد الخرائط الخاصة بهذه المناطق والتعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والعمل على إجراء الزيارات بصفة مستمرة لهذه المناطق، وإعداد الاتفاقيات مع المستثمرين للعمل على استخراج خام الذهب ومجهودات العاملين بالشركة على مدار عامين متواصلين تحت قيادة حكيمة.

 

يذكر أن شركة شلاتين هى شركة مصرية 100% تابعة لهيئة الثروة المعدنية وتعد أول شركة مصرية تنتج ذهبا بنسبة 100% على مدار تاريخ استخراج الذهب فى .

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين