بالصور.. "الثروة المعدنية": مصر أنتجت أول سبيكة من الذهب الخالص

أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية التابعة لهيئة الثروة المعدنية، عن إنتاج أول سبائك لها من خام الذهب الخالص، حيث أكد اللواء أركان حرب محمد جاب الله طلخان رئيس مجلس إدارة الشركة، والجيولوجى عاطف عمر أبوسالم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن وزن هذه السبائك يقدر بحوالى 2,50 كيلوجرام من خام الذهب الخالص.

وأضافت الشركة فى تقرير عبر موقع هيئة الثروة المعدنية، أن هذه السبائك تعتبر من إنتاج ثلاثة مناجم داخل مناطق أسوان وشلاتين، وهذه المناجم من إجمالى 16 منجما من مناطق امتياز شركة شلاتين والتى تقدر بحوالى 1,4 من المساحة الإجمالية لمناطق الشركة وهى 14 ألف كيلومتر2.

وقالت الهيئة: إن هذا الإنتاج نتيجة إعداد الخرائط الخاصة بهذه المناطق والتعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والعمل على إجراء الزيارات بصفة مستمرة لهذه المناطق، وإعداد الاتفاقيات مع المستثمرين للعمل على استخراج خام الذهب ومجهودات العاملين بالشركة على مدار عامين متواصلين تحت قيادة حكيمة.

يذكر أن شركة شلاتين هى شركة مصرية 100% تابعة لهيئة الثروة المعدنية وتعد أول شركة مصرية تنتج ذهبا بنسبة 100% على مدار تاريخ استخراج الذهب فى مصر.