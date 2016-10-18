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سامسونج: سنعوض موردي مكونات «جالاكسي نوت 7» بعد توقف إنتاجه

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سامسونج: سنعوض موردي مكونات «جالاكسي نوت 7» بعد توقف إنتاجه سامسونج: سنعوض موردي مكونات «جالاكسي نوت 7» بعد توقف إنتاجه

«جالاكسي نوت 7» – أرشيفية

قالت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء، إن موردي مكونات هاتف «جالاكسي نوت 7» سوف يتلقون تعويضًا، وذلك عقب وقف إنتاج الهاتف بعد تسجيل حالات اشتعال للهاتف.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم سامسونج قوله «على الرغم من إننا لا نستطيع أن نكشف عدد الموردين بالتحديد، إلا أن التعويض سوف يشمل جميع موردي المكونات بغض النظر عن المكان، الذين قدموا مكونات هاتف جالاكسي نوت 7».

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن 70 % من شركاء سامسونج قد يحصلون على تعويض، لتبلغ بذلك تكلفة التعويضات المالية 300 مليار وون «256.9 مليون دولار».

ويقول مراقبون إن خطوة سامسونج لسحب هاتف «جالاكسي نوت 7»، الذي بلغ سعره 940 دولار، قد تؤثر بصورة سلبية على كوريا الجنوبية.

وقد توقعت سامسونج تكبد خسائر تقدر بقيمة تريليون وون خلال الربع الأول من عام 2017، نتيجة لهذه الخطوة.

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أونا

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