رئيس البرلمان يدعو شريف إسماعيل لإلقاء بيان حول أسباب إعلان الطوارئ بسيناء

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان حول الظروف التى أدت إلى إعلان حالة الطوارئ بعدد من مدن سيناء، وذلك خلال الجلسة العامة المقبلة، وفقاً للمادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كان المجلس قد عرض القرار على أعضائه، وتلى مقرر الجلسة قرار رئيس الجمهورية خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، ويشمل القرار إعلان حالة الطوارىء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2016.

ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

ونصت المادة الخامسة على أن يعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.