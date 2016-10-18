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سماع مرافعات محاكمة بديع و92 آخرين فى «أحداث بنى سويف».. غدا

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سماع مرافعات محاكمة بديع و92 آخرين فى «أحداث بنى سويف».. غدا سماع مرافعات محاكمة بديع و92 آخرين فى «أحداث بنى سويف».. غدا

أرشيفية

تستمع محكمة جنايات بنى سويف، غدًا الأربعاء، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، لمرافعات الدفاع فى محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و92 أخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف بنى سويف”.

وكان المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجى، وعبدالرحمن شكرى أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا فى مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقارى، والمدرسة الفنية للبنات.

 

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