«نجوم ريكوردز» تطرح أول فيديو كليب للنجم حسام حبيب من ألبوم فرق كتير

قامت شركة “نجوم ريكوردز”، الشركة المنتجة لألبوم “فرق كتير”، اليوم، بطرح أغنية الفيديو كليب التي تحمل اسم ألبوم الفنان حسام حبيب بعد غياب ثمان سنوات عن الساحة الفنية.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسام حبيب وتوزيع محمد النابلسي، ومن إخراج الأمريكي الإسباني الأصل المخرج الشهير جون بيريز، ويعتبر هذا ثاني تعاون مع حسام حبيب في ألبومه الجديد، حيث أنه قام بإخراج دويتو “كل ما أغني” الذي جمعه بالفنانة شيرين، وقد تم تصوير الفيديو كليب في جزيرة إيبيزا الأسبانية.

يذكر أن حسام حبيب طرح مؤخرًا دويتو غنائي مع الفنانة شيرين بعنوان “كل ما أغني”، وهو من الألبوم الجديد أيضا وحقق الفيديو كليب نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.