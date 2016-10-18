أخبار عاجلة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولى بشأن حلب يوم الجمعة

Google+ Print
جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولى بشأن حلب يوم الجمعة جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولى بشأن حلب يوم الجمعة

> جنيف (رويترز)

قال بيان للأمم المتحدة أن جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ستعقد يوم الجمعة بناء على طلب رسمى من بريطانيا لبحث الوضع المتدهور فى مدينة حلب السورية.

وقدم الطلب نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية إلى المجلس الذى يضم 47 دولة فى جنيف.

وذكر بيان الأمم المتحدة أن الخطاب البريطانى قال أن الجلسة الخاصة ضرورية "فى أعقاب التدهور فى الآونة الأخيرة فى حالة حقوق الإنسان فى حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان."


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365