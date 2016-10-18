جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولى بشأن حلب يوم الجمعة

قال بيان للأمم المتحدة أن جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ستعقد يوم الجمعة بناء على طلب رسمى من بريطانيا لبحث الوضع المتدهور فى مدينة حلب السورية.

وقدم الطلب نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية إلى المجلس الذى يضم 47 دولة فى جنيف.

وذكر بيان الأمم المتحدة أن الخطاب البريطانى قال أن الجلسة الخاصة ضرورية "فى أعقاب التدهور فى الآونة الأخيرة فى حالة حقوق الإنسان فى حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان."