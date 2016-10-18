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بالصور.. متظاهرو الإسكان ببورسعيد يغلقون شارع 23 يوليو

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بالصور.. متظاهرو الإسكان ببورسعيد يغلقون شارع 23 يوليو بالصور.. متظاهرو الإسكان ببورسعيد يغلقون شارع 23 يوليو

>بورسعيد - محمد عزام

أغلق المتظاهرون من متضررى الإسكان المستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، منذ قليل، شارع 23 يوليو، أحد الشوارع الرئيسية بالمحافظة، والواقع بها ديوان عام المحافظة، وذلك اعترضا على زيادة مبالغ التعاقد مع بنك التعمير والإسكان لاستلام وحداتهم السكنية.

 

 

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم البالغ من زيادة مبالغ التعاقد على الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن تلك الزيادات تخالف ما جاء فى كراسة شروط مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تقدموا إليه.

 

 

وكان قد نظم العشرات من مستحقى الإسكان الاجتماعى ببورسعيد تظاهرة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام المحافظة بشارع 23 يوليو، وقاموا بإغلاق الطريق أمام السيارات تعبيرا عن غضبهم، وافترشت السيدات الأرض.

 

متظاهرو الإسكان ببورسعيد يقطعون شارع 23 يوليو

 

جانب من التظاهرة الاحتجاجية لمتضررى الإسكان


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