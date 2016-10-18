ماكين: إيران تدعم الحوثيين في اليمن بالأموال المفرج عنها وفق الاتفاق النووي

أكد السيناتور البارز عن الحزب الجمهوري بالكونجرس الأمريكي، جون ماكين، أن إيران تدعم الميليشيات الحوثية في اليمن الذين يطلقون الصواريخ على السفن الأمريكية وذلك بالأموال المفرج عنها وفق الاتفاق النووي.

ووصف ماكين، في بيان أوردته قناة “العربية” الإخبارية اليوم “الثلاثاء”، النظام الايراني بأنه أصبح “أكثر وقاحة” بفضل الدولارات المفرج عنها، معربًا عن أسفه لانفاق طهران الدولارات على دعم الحوثيين الذين مازالوا يستهدفون السفن الأمريكية بالصواريخ.

وعبر السيناتور الجمهوري عن استغرابه إزاء تزايد السلوك العدواني الإيراني تجاه الولايات المتحدة، نظرًا لتقديم تنازلات لا حصر لها من قبل إدارة أوباما من خلال الصفقة النووية التي اعتبرها بأنها “خطرة جدا”.

وقال ماكين إنه “منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، علمنا أن الإدارة دفعت فدية بقيمة 7ر1 مليار دولار للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وذلك من أجل إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين”.

واختتم ماكين بيانه بالقول “لقد كان من الواضح دوما أن صفقة إدارة أوباما مع إيران لن تغير العداء الإيراني تجاه الغرب، ولن تقضي على طموحاتها لتقويض مصالحنا وأمننا القومي، كما ستساهم في زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط”.

أ ش أ