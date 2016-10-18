الاتحاد الإنجليزي يطلب من «مورينيو» توضيحًا بشأن تعليقاته تجاه حكم

أرسل الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلى المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو طلبًا للتوضيح حول تعليقاته التي أدلى بها بشأن الحكم أنطوني تايلور قبل مباراة فريقه مع ليفربول أمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال مورينيو يوم الجمعة الماضي “أعتقد أن تايلور حكم جيد جدًا ولكن أعتقد شخص ينوي أن يضع مثل هذا الضغط عليه.. وأشعر أنه سيكون من الصعب عليه أن يؤدي بشكل جيد”.

يذكر أنه تم تعديل القواعد في الاتحاد الإنجليزي في عام 2009 لمنع التصريحات الخاصة بالحكام قبل المباراة، والتي يمكن أن ينظر إليها على أنها تخويف أو محاولة التأثير على الحكم.

وذكر الاتحاد الانجليزي – في بيان – “ننصح الأندية بأنه لن يتم السماح بأية تعليقات في وسائل الإعلام من قبل المدربين واللاعبين أو أي مسؤول ناد آخر تتعلق بالحكام الذين يتم تعيينهم لإدارة المباريات, هذه التعليقات قبل المباراة تعتبر غير لائقة، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس”.

ومنح الاتحاد من المدير الفني البرتغالي حتى يوم الجمعة القادم للرد على استفساره.

أ ش أ