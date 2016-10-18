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أوباما: سلوك روسيا يقوض المعايير الدولية

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أوباما: سلوك روسيا يقوض المعايير الدولية أوباما: سلوك روسيا يقوض المعايير الدولية

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء إن سلوك روسيا قوض المعايير الدولية وإن أي تلميح بأن الولايات المتحدة تعدت على المصالح الروسية هو خطأ.

وبحسب رويترز قال أوباما خلال مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي “نعتقد أن روسيا بلد كبير ومهم وجيشها هو الثاني بعد جيشنا وينبغي أن تكون جزءا من الحل على الساحة العالمية بدلا من أن تكون جزءا من المشكلة.”

وتابع قوله “لكن سلوكهم قوض المعايير الدولية والقواعد الدولية بأساليب لابد أن نشير لها” مستشهدا “بالعدوان الروسي على أوكرانيا” وتحركات أخرى.

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