نيابة النقض توصى بإلغاء حكم إعدام مرسى وقيادات الإخوان بـ"اقتحام السجون" ...

سمر العشري

أوصت نيابة النقض ، الثلاثاء، أثناء نظر أولى جلسات طعن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، في قضية اقتحام السجون ، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

تقدمت هيئة الدفاع بطلب لمحكمة النقض للتصريح باستخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للاطلاع عليها، كما طالبوا بتأجيل نظر الطعن للاطلاع على المذكرة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في شهر يونيو من العام الماضى، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومى، ومحى حامد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادى عصام العريان، بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 20 متهمًا «حضوريًا» بالسجن المؤبد.

شبكةعيونالإخبارية

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