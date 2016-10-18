السيسى يجتمع بـ «خورشيد»‎ لاستعراض خطة السياسة الاستثمارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، حيث صرح السفى علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع خطة السياسة الاستثمارية الجارى وضعها، والتى تتضمن تحليلاً لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية على مستوى الدولة يتسق مع برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وذلك بهدف استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الإصلاح فى السياسة الاستثمارية، وتمكين المجلس الأعلى للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم فى توفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجارى وضعها سيشمل القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، فضلاً عن إجراء إصلاحات مؤسسية بالهيئات التى تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وتقييم منظومة العمالة ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها.

كما أشارت خورشيد ،إلى أن الوزارة حرصت عند وضع خطة السياسة الاستثمارية على رصد التحديات التى تواجه مراحل الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى تحديد أنواع الاستثمارات التى تسعى الدولة إلى تنميتها وتهيئة المناخ المناسب لها فى ضوء أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطنى وفى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.