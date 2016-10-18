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رئيس الوزراء عقب لقائه عدد من خبراء الاقتصاد: تم طرح التحديات والفرص الراهنة

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رئيس الوزراء عقب لقائه عدد من خبراء الاقتصاد: تم طرح التحديات والفرص الراهنة رئيس الوزراء عقب لقائه عدد من خبراء الاقتصاد: تم طرح التحديات والفرص الراهنة

>كتبت هند مختار

 

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدداً من خبراء الاقتصاد، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية.

 

وعقب اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية، أن اللقاء جاء بهدف تحقيق التشاور مع كافة الأطراف ذوى الخبرة لعرض الموقف الاقتصادى، وطرح التحديات والفرص الراهنة، والاستماع إلى الرؤى حول سبل تحقيق الإصلاح الإقتصادى.  

 

 من جانبه صرح الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بأن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع الاقتصادية في ، وخطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فيما قالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد، التي شاركت فى اللقاء، إنه تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزراء على مبادرته للتواصل مع المجتمع وعرض التحديات والاستماع إلى آراء المتخصصين، فيما أكد الدكتور هانى سرى الدين، أن اللقاء خطوة هامة لعرض تحديات الاقتصاد المصرى، والاستماع لآراء الخبراء والاقتصاديين.

 

 شارك فى اللقاء من خبراء الاقتصاد ( بسنت فهمي، ومدحت نافع، وعلاء السبع، وحسن عبد الله، وهانى توفيق، وهانى سرى الدين، وخالد سرى الدين، وهالة السعيد).   

 

 

 

 


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