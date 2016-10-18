أمين عام أوبك: متفائل بالتوصل إلى اتفاق نفطي في نوفمبر

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو يوم الثلاثاء إن المنظمة ستكون قادرة على التوصل إلى اتفاق الشهر المقبل للحد من إنتاج النفط دون خلافات كثيرة فيما يتعلق بمستويات الإنتاج للدول الأعضاء.

وبحسب رويترز قال باركيندو للصحفيين على هامش مؤتمر في لندن إن روسيا غير العضو في أوبك لم تتراجع عن تعهداتها بالمشاركة في الحد من الإنتاج إذا ما توصلت أوبك لاتفاق بهذا الشأن في اجتماعها القادم المقرر في 30 نوفمبر.

وقال باركيندو أمام مسؤولين كبار ورؤساء شركات في قطاع النفط “نتوقع أن تكون العوامل مواتية في الوقت المناسب للتنفيذ.

“يحدوني التفاؤل بأن نأخذ قرارا.”

كانت أوبك اتفقت في الجزائر في 28 سبتمبرعلى خفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا في أول خفض منذ 2008.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ بداية العام مقتربة من 54 دولارا للبرميل بعد القرار.

لكن وزراء أوبك نحوا جانبا المسألة الحساسة المتعلقة بحصة إنتاج كل دولة من أعضاء المنظمة الأربعة عشر وأوكلوها إلى لجنة على مستوى عال ستجتمع في فيينا في 28 و29 أكتوبر مع دعوة ممثلين عن الدول المنتجة من خارج أوبك للمشاركة أيضا.

ويواجه الاتفاق عقبات محتملة تتمثل في تشكيك العراق في تقديرات المصادر الثانوية لمستويات إنتاجه التي تعتمد عليها أوبك في قراراتها المتعلقة بالإنتاج وأيضا من دول من بينها إيران وليبيا ونيجيريا تضرر إنتاجها جراء العقوبات أو صراعات.