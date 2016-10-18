موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء من "اليوم السابع"

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قرار جمهورى بإعلان حالة الطوارئ فى مناطق بشمال سيناء 3 أشهر.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساء.

السيسي يعلن مد حالة الطوارئ فى مناطق بشمال سيناء 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 487 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2016.

البنك المركزى يوفر 60% من الـ6 مليار دولار شرط الحصول على قرض صندوق النقد

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على توفير مصر لـ 6 مليارات دولار للحصول على قرض صندوق النقد الدولي ، إن البنك المركزي وفر 60%من المبلغ وجارٍ استكماله، ونعمل على أن يكون هناك سعر صرف واحد ويعكس السعر العادل للجنية المصري ،لافتا إلى أن أغلب أسعار الصرف مرتبطة بالدولار.

نواب البرلمان يعلنون تأييدهم لمبادرة "#فينكم_يا_أغنيا".. عصام الصافى: فكرة رائعة تحتاج إنهاء الروتين.. وأبو شقة: يجب تحمل الأغنياء أعباء مع الدولة..وأحمد سميح: الثقافة الضريبية مؤشر نجاحها

أعلن نواب البرلمان، تأييدهم لهاشتاج "#فينكم_يا_أغنيا"، الذى أطلقه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، مؤكدين ضرورة أن يكون للأغنياء دور فى مساعدة الدولة، وأن المبادرة تساهم فى إنهاء روتين وبيرقراطية الدولة، وتخفف من عجز الموازنة.

ننشر أسماء الفائزين بـ100 ألف وحدة سكنية بـ27 محافظة.. رئيس "التمويل العقارى": تخصيص وحدات لكافة المتقدمين فى 10 مدن جديدة و52 مدينة.. مى عبد الحميد:عدد المتقدمين وصل 132 ألف مواطن وتم استبعاد 18 ألفا

ونشر "اليوم السابع" أسماء الفائزين بـ100 ألف وحدة سكنية "أصحاب الكراسات الحمراء"، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 10 مدن جديدة و52 مدينة ومركزاً تابعة لـ20 محافظة، وذلك ضمن الإعلان الثامن، والذى تضمن 500 ألف وحدة سكنية على كراستين" الكراسة الحمراء تضمنت 100 ألف وحدة سكنية وهى الوحدات الجاهزة للتسليم، و400 ألف وحدة سكنية بالكراسة الزرقاء وهى فى مراحل الإنشاء".

وزير النقل: تكاليف تشغيل السكة الحديد 5 مليارات وعائد التذاكر أقل من 2مليار

قال د. جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، إن حادثة مزلقان العياط، هى الواقعة الوحيدة التى تُسأل فيها هيئة السكك الحديدية خلال أخر 6 أشهر، أما باقى الحوادث فسببها اقتحام المواطنين للمزلقان وأخطاء بشرية أخرى، مضيفاً:"هناك قطر ضخم يسير بسرعات معينة لا يمكن أن يتوقف فجأة عند اقتحام المواطن".

واشنطن تواصل سياسة "لى الذراع" مع القاهرة.. المونيتور: إدارة أوباما حولت أكثر من 100 مليون دولار مقررة لمصر إلى تونس.. ومسئول بالخارجية الأمريكية يزعم: الحكومة المصرية تعيق تنفيذ برامج المساعدات

يوماً تلو الآخر تواصل الإدارة الأمريكية ضغوطها على القاهرة رداً على تحرر القرار والسياسة الخارجية المصرية من التبعية للبيت الأبيض فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وذلك بعدة طرق من بينها شن حملات إعلامية مضللة ضد مصر فى الصحافة الغربية، فضلاً عن التلويح بتعليق المساعدات أو قطعها أو إعادة النظر فيها.

رئيس البرلمان يحذر الحكومة من تجاهل مطالب النواب..ويؤكد: المجلس ليس "مكلمة"

تفاصيل اجتماع السيسى بسحر نصر.. وزيرة التعاون: مؤسسات التمويل الدولية أشادت بإجراءات الحكومة.. إنشاء 78وحدة صحية فى 23محافظة بـ26مليون دولار منحة إماراتية.. والرئيس يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات التنموية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية مواصلة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية، ولاسيما فى محافظات الصعيد وسيناء، فضلاً عن ضرورة ضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذى تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة منه فى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.

الفريق أول صدقى صبحى: سنقتلع جذور الإرهاب.. أمن واستقرار سيناء أمانة فى رقابنا جميعا.. وزير الدفاع: نخوض معركة متصلة ضد قوى الشر والتطرف.. ويؤكد: لن تحل مشاكل مصر سوى بإرادة المصريين

أكد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الدفاع عن الوطن وحماية مقدساته واجب مقدس يشرف به كل فرد بالقوات المسلحة، وأن الشعب المصرى وقواته المسلحة قادرين على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف والحفاظ على مسيرة بناء مصر، والتصدى بكل قوة لكافة التحديات والتهديدات التى تستهدف أمن الوطن واستقراره، مشيدا بالجهود المشرفة التى يبذلها أبطال القوات المسلحة فى سيناء، ودورهم الداعم لجهود الدولة فى تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة فى كافة القطاعات.

رئيس البرلمان: إعلان أسماء النواب الغائبين بدءا من اليوم وتطبيق الجزاءات

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه سيتم اعلان أسماء المتغيبين عن الجلسات بدءا من اليوم وسيتم تعليق كشوف بذلك خارج القاعة.

مؤتمر لـ"البحث العلمى ": 15 ألف قتيل و60 ألف مصاب بحوادث الطرق خلال 2016

كشف مؤتمر نظمته وحدة بحوث النقل والمرور التابعة لأكاديمية البحث العلمى لمناقشة ورقة بحثية أعدها عدد من الأكاديميين والفنيين تحت رئاسة الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق بعنوان " أهمية دور النقل كقاطرة للتنمية " أن إجمالى عدد قتلى حوادث الطرق فى مصر فى عام 2016 وصل إلى 15 ألف قتيل و60 ألف مصاب.

مميش والأمير وليد بن سعود يوقعان عقد شراكة لبناء مصنع للحديد والصلب

وقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والأمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، عقد شراكة بين هيئة قناة السويس ومؤسسة الخبرات الدولية السعودية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية لبناء مصنع للحديد والصلب على قطعة الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس بالعين السخنة بمنطقة شمال غرب خليج السويس بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويًا، وذلك كنواة لإنشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة، وتم إطلاق اسم شركة "قناة السويس للحديد والصلب" على الشركة الجديدة.

وزير النقل للبرلمان: خطة لتقليل الحوادث 10% سنويا.. وفقدان الأرواح يؤلمنا

قال جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، إن قضية الحوادث على الطرق هامة جداً لاسيما أن فقدان روح أى مواطن يؤلم الحكومة جداً، إلا إن حوادث الطرق ليست بسبب طبيعة الطرق فقط وإنما مرتبطة أيضا بالأخطاء البشرية، مضيفاً : " 74.5% من حوادث الطرق مرتبطة بالعنصر البشرى و22.5% مرتبطة بالمركبة، وأقل من 4% منها بسبب الطرق".

بالصور.. ضحايا مستريح طنطا يروون مأساتهم.. المتهم استولى على 20 مليون جنيه من 40 ضحية.. محمد: نصب عليا وباع شقتى مرتين.. ورشيد: شقى عمرى ضاع فى شقة "فنكوش".. هناء: أخد منى 80 ألف جنيه

حالة من الغضب الممزوج بقليل من الارتياح سيطرت على 40 مواطنا من أبناء مدينة طنطا ضحايا للمستريح "محمد نور الدين" صاحب شركة مزايا للاستثمار العقارى، والذى استولى على أكثر من 20 مليون جنيه فى مشروع سكنى "وهمى" وفر هاربا إلى التجمع الخامس، وتسبب ما ارتكبه المتهم فى وفاة محاسب يدعى محمد على سليمان بحسرته على فقدناه 240 ألف جنيه "تحويشة عمره" فى المشروع الوهمى، وإصابة شخص آخر بالسكر والضغط، فضلا عن الصدمة العصبية التى تعرض لها باقى الضحايا.

تركيا تعتقل 17 قاضيا ونائبا عاما بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى

اعتقلت قوات الأمن التركية 17 قاضيًا ونائبًا عامًا بعد صدور قرار من النيابة العامة فى إسطنبول بتوقيفهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعى.

الرئيس التونسى يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر

قرّر الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى اليوم الثلاثاء وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب التمديد فى حالة الطوارئ فى الجمهورية لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 أكتوبر 2016.

تعرف على الاسم الجديد لفيلم تامر حسنى بعد تغييره

استقر صناع فيلم النجم تامر حسنى على تغيير الاسم المؤقت للفيلم من "ولا فى الأحلام" ليكون الأسم النهائى هو "الخديوى"، ومن المقرر أن يتم تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل.

شريهان أبو الحسن تفتح ملف حقيقة أزمة سواقة السيدات فى "ست الحسن"

استهلت الإعلامية شريهان أبو الحسن، حلقتها ببرنامج "ست الحسن" على قناة one E، بمناقشة حقيقة أزمة تهور السيدات فى قيادة السيارات منذ أوائل القرن الماضى، حيث عرضت كاريكاتير ساخر يعود لعام 1927 فى مجلة الفكاهة يسخر من قيادة السيدات للسيارات.

جامعة القاهرة تُعيد تريكة وجمعة ومعوض لدورة الفيفا وتستثنى "نسبة الحضور"

أبلغ مسئولو جامعة القاهرة الثلاثى محمد أبو تريكة ووائل جمعة وسيد معوض نجوم الأهلى سابقا، بانتهاء أزمة ساعات الحضور اللازمة لخوض الامتحان النهائى، وتم إخطارهم بالخضوع للامتحان غدا الأربعاء.

شيفو وكهربا بصدارة التشكيل المثالى للجولة الخامسة بالدوري السعودي

تصدر محمود كهربا لاعب نادى الزمالك السابق وصانع ألعاب فريق اتحاد جدة السعودى التشكيل المثالى للجولة الخامسة بدورى عبد اللطيف جميل والتى اختتمت فاعليتها السبت الماضى.

بالصور .. لاعب الطلائع يحتفل بمولوده "أوزيل" فى غرفة خلع الملابس

رزق أحمد صبرى لاعب خط وسط طلائع الجيش بمولود جديد أطلق عليه "أوزيل"، وحرص اللاعب على الاحتفال بمولوده الجديد فى غرفة خلع الملابس عقب مران الفريق العسكرى اليوم.

بالصور.. رونالدو يصاحب الضيوف ويتناول معهم النبيذ بافتتاح فندقه الجديد

ألقت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية الضوء على تفاصيل الداخلية للفندق الجديد الذى يمتلكه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى وافتتحه مؤخرًا فى العاصمة البرتغالية "لشبونة"، والتى يأتى أهمها مصاحبة الدون للزبائن حتى غرفهم من خلال بصمة قدمه المطبوعة على الطرقات، وكذلك تواجده بجوارهم أثناء تناول النبيذ فى المكان المخصص لذلك.

"الصناديق الخاصة" أولى معارك البرلمان.. مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الثانى بفتح ملف مثير للجدل.. "دعم مصر" يجتمع بخبراء البرلمان لدراسة "الصناديق الخاصة".. و"الإرادة المصرية": 60 ألف صندوق تضم أكثر من 50 مليار جنيه

البرلمان الأفريقى يدعم السودان.. الجلسة الختامية لبرلمان أفريقيا تشهد إصدار مشروع قرار لإنهاء العقوبات الأمريكية على الخرطوم.. برنامج فعال لرفع الظلم عن الشعب الشقيق.. وممثل السودان للأعضاء: نشكركم على وقوفكم معنا

خطط وكلاء اللجان فى الدور الثانى.. بعد انتهاء مجلس النواب من تشكيل مكاتب اللجان النوعية أمس.. الوكلاء يرسمون ملامح المطبخ البرلمانى وخطط العمل فى الفترة المقبلة.. ويحددون أهداف لجانهم وبرامجها وأولويات التحرك تحت القبة

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