سجن أمريكيين عشرة أعوام لكل منهما في إيران

ذكر الموقع الرسمي للقضاء الإيراني يوم الثلاثاء أن محكمة قضت على رجل أعمال أمريكي من أصل إيراني ووالده المسن بالسجن عشرة أعوام لكل منهما بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة.

كان الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على سياماك نمازي وهو في منتصف الأربعينات من العمر في أكتوبر 2015 خلال زيارته لأسرته في طهران. وفي فبراير شباط اعتقل الحرس الثوري والده باقر المسؤول السابق في منظمة يونيسف الذي دخل العقد التاسع من عمره.

وبحسب رويترز قال موقع ميزان نقلا عن “مصدر مطلع” إن “سياماك نمازي ومحمد باقر نمازي صدر بحقهما حكما بالسجن عشرة أعوام لكل منهما.. لتعاونهما مع حكومة أمريكا المعادية.”

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

وكان سياماك نمازي يعمل حتى وقت قريب في شركة نفط الهلال الإماراتية ومنحه المنتدى الاقتصادي العالمي لقب “قائد عالمي شاب” في 2007.

وخدم باقر نمازي الحاكم الإقليمي السابق بإيران ممثلا ليونيسف في الصومال وكينيا ومصر وأماكن أخرى