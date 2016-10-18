أخبار عاجلة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سجن أمريكيين عشرة أعوام لكل منهما في إيران

Google+ Print
سجن أمريكيين عشرة أعوام لكل منهما في إيران سجن أمريكيين عشرة أعوام لكل منهما في إيران

العلم الإيراني

ذكر الموقع الرسمي للقضاء الإيراني يوم الثلاثاء أن محكمة قضت على رجل أعمال أمريكي من أصل إيراني ووالده المسن بالسجن عشرة أعوام لكل منهما بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة.

كان الحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على سياماك نمازي وهو في منتصف الأربعينات من العمر في أكتوبر 2015 خلال زيارته لأسرته في طهران. وفي فبراير شباط اعتقل الحرس الثوري والده باقر المسؤول السابق في منظمة يونيسف الذي دخل العقد التاسع من عمره.

وبحسب رويترز قال موقع ميزان نقلا عن “مصدر مطلع” إن “سياماك نمازي ومحمد باقر نمازي صدر بحقهما حكما بالسجن عشرة أعوام لكل منهما.. لتعاونهما مع حكومة أمريكا المعادية.”

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

وكان سياماك نمازي يعمل حتى وقت قريب في شركة نفط الهلال الإماراتية ومنحه المنتدى الاقتصادي العالمي لقب “قائد عالمي شاب” في 2007.

وخدم باقر نمازي الحاكم الإقليمي السابق بإيران ممثلا ليونيسف في الصومال وكينيا ومصر وأماكن أخرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا