حقوقي: نتوقع تغطية 50 ألف عائلة من مأكل أثناء تحرير «الموصل»

قال الناشط الحقوقي العراقي ومدير المنظمة الكردية لحقوق الإنسان، هوشيار مالو، إن هناك أكثر من جهة تستعد للوضع الإنساني المتوقع، أثناء معركة تحرير مدينة الموصل العراقية.

وأضاف مالو خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن أبرز الأطراف التي تهتم بالوضع الإنساني، منظمة الهجرة الدولية والحكومة العراقية وإقليم كردستان وبعض المنظمات الدولية، بما فيها المجتمع المدني العراقي.

وأوضح مالو أنه: “من المتوقع تغطية ما يقرب من 50 ألف عائلة من مأكل ومشرب ومآوى”، لافتاً إلى أنه حال زيادة العائلات عن العدد المذكور، ستصبح هناك أزمة لعدم وجود خطة كاملة للتعامل مع الأمر.

وأشار مالو إلى أن هناك مخاوفًا من طريقة التعامل مع أزمة النازحين فى العراق، وهناك تجارب سيئة للحكومة العراقية، حيث لم تستطع التعامل مع نازحي الفلوجة.

ولفت مالو إلى أن هناك جانبًا يتعلق بالدروع البشرية التي يتسخدمه تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث لم تحدث عمليات نزوح كبرى حتي اللحظة.