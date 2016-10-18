هيئة القناة: شراكة مصرية سعودية لبناء مصنع حديد وصلب باستثمارات مليار دولار

وقعت هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، عقد شراكة مع مؤسسة الخبرات السعودية لتأسيس شركة لبناء مصنع للحديد والصلب في العين السخنة باستثمارات تبلغ مليار دولار.

وأفادت الهيئة في بيان بأنه وقع العقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش والأمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبد العزيز.

ويعمل المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ مليون و200 ألف طن سنويًا، ويعد نواة لإنشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة.

واشار مميش إلى أن قيمة التعاقد على المشروع الكائن بمنطقة شمال غرب خليج السويس تبلغ 500 مليون دولار.

وأضاف رئيس الهيئة أن التعاقد يأتي في إطار السياسة التي تتبعها الهيئة حاليًا لتطوير شركاتها التابعة وإنشاء شراكات جديدة مع الشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من الموقع الجغرافي العبقري لمصر بهدف زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد الأمير وليد بن سعود على أن هذا العقد يأتي كبداية لسلسلة من التعاقدات على إنشاء مزيد من الصناعات في جمهورية مصر العربية والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والصناعية في البلدين الشقيقين.

أ ش أ