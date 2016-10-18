وزير النقل: تكاليف تشغيل السكة الحديد 5 مليارات والعائد أقل من 2 مليار حنيه

قال جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، إن حادثة مزلقان العياط، هى الواقعة الوحيدة التى تُسأل فيها هيئة السكك الحديدية خلال أخر 6 أشهر، أما باقى الحوادث فسببها اقتحام المواطنين للمزلقان وأخطاء بشرية أخرى، مضيفًا:”هناك قطر ضخم يسير بسرعات معينة لا يمكن أن يتوقف فجأة عند اقتحام المواطن”.

وأضاف السعيد، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، أن واقعه مزلقان العياط قيد التحقيقات، وإذا ثبت أن الخطأ عن “السكك الحديدية” سيتم محاسبة كل مسئول مقصر فيها.

وتابع السعيد، “أعدكم أن يكون هناك تطوير ربما لن تلمسوه حاليًا، لأن هيئة السكك الحديدية كيان ضخم ولن تظهر فيه النتائج إلا بعد فترة”.

وعن خسائر السكك الحديدية علق السعيد بقوله: “هذا الكيان ضخم ويضم 73 ألف موظف لهم مرتبات، وتكاليف التشغيل تصل إلى 5 مليارات جنيه، والعائد من التذاكر أقل من 2 مليار جنيه”.

واستطرد السعيد : أرجو من أى نائب إذا كان لديه أي ملاحظات معينة أن يبلغنى بها لإبلاغ النائب العام، مضيفاً :” نحن لا نتستر على الفساد.. وهيئة السكك الحديدية ليس بها مستشار واحد، لكننا نتحدث عن كيان ضخم أهمل ويحتاج لوقت ومجهود لتحسينه”.