ناشطة نقابية: كمال عباس غير كفء ولا يصلح لـ"القوى العاملة"

أبدت الناشطة النقابية هدى كامل، رئيس لجنة التضامن مع النقابات العمالية، رفضها لترشيح القيادى العمالى كمال عباس لمنصب وزير القوى العاملة والهجرة الجديد، مؤكدة أنه لا يصلح لهذا المنصب وأنه لا ينظر إلى مصلحة العمال ولا يرعى إلا مصالحه الخاصة، مضيفة أنه غير كفء لهذا المنصب.

وأضافت "كامل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تولى كمال عباس هذا المنصب سيزيد من الفرقة بين العمال، خاصة أنه رفض دمج اتحاد عمال مصر الديمقراطى مع الاتحاد الممثل عن العمال والذى يترأسه القيادى العمالى كمال أبو عيطة، مؤكدة أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قد سعى لدمج الاتحادين فى منتصف أكتوبر الماضى، مشيرة إلى وجود العديد من القيادات العمالية الصالحة لهذا المنصب أبرزها خالد على وفاطمة رمضان وصابر بركات.