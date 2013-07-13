أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

ناشطة نقابية: كمال عباس غير كفء ولا يصلح لـ"القوى العاملة"

Google+ Print
ناشطة نقابية: كمال عباس غير كفء ولا يصلح لـ"القوى العاملة" ناشطة نقابية: كمال عباس غير كفء ولا يصلح لـ"القوى العاملة"

أبدت الناشطة النقابية هدى كامل، رئيس لجنة التضامن مع النقابات العمالية، رفضها لترشيح القيادى العمالى كمال عباس لمنصب وزير القوى العاملة والهجرة الجديد، مؤكدة أنه لا يصلح لهذا المنصب وأنه لا ينظر إلى مصلحة العمال ولا يرعى إلا مصالحه الخاصة، مضيفة أنه غير كفء لهذا المنصب.

وأضافت "كامل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تولى كمال عباس هذا المنصب سيزيد من الفرقة بين العمال، خاصة أنه رفض دمج اتحاد عمال الديمقراطى مع الاتحاد الممثل عن العمال والذى يترأسه القيادى العمالى كمال أبو عيطة، مؤكدة أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قد سعى لدمج الاتحادين فى منتصف أكتوبر الماضى، مشيرة إلى وجود العديد من القيادات العمالية الصالحة لهذا المنصب أبرزها خالد على وفاطمة رمضان وصابر بركات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر