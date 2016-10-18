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سقوط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقليوبية

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سقوط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقليوبية سقوط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

القت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية القبض على أخطر تشكيل عصابى من 4 عاطلين تخصص فى سرقة السيارات.

واستطاع التشكيل العصابى سرقة 20 سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، حيث تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء الدكتور اشرف عبد العال مدير المباحث الجنائية اخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس البحث الجنائى فى الخانكة، بوجود تشكيل عصابى من 4 أفراد تخصص فى سرقه السيارات.

وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة لضبط أفراد العصابة وبمداهمة الاوكار التي يتردد عليها افراد التشكيل ضبط كل من " سامح.م.ع"، سائق ومقيم بولاق الدكرور الجيزة ومطلوب ضبطه فى 14 قضيه سرقات وتبديدات، و"حمدان.ح. فّ" سائق ومقيم الصف جيزه مطلوب ضبطه فى عدد 3 قضيه سرقه بالإكراه إخفاء مسروقات، و" أحمد.ح.ف" عاطل ومقيم الصف، ومحمد م.ع" مقيم أطفيح جيزه ومطلوب ضبطه فى قضيه تبديد تم ضبط 11 عربيه مبلغ بسرقتها بإرشاد المتهمين.

وكذا أرشدوا عن 9 سيارات سبق أن قاموا بسرقتها وأعادتها لأصحابها مقابل مبالغ ماليه، تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيقات.


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