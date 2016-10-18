أم الإمارات تدشن مكتب اتصال "الأمم المتحدة للمرأة" بأبوظبي

دشنت أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مكتب اتصال لهيئة الامم المتحدة للمرأة في مقر الاتحاد النسائي بأبوظبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة وتنمية المعرفة والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة وعدد من الوزيرات وعضوات المجلس الوطني الاتحادي والقاضيات ووكيلات النيابة والقيادات النسائية في الدولة.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك كلمة بالنيابة عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .وجه فيها الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لحرصها الدائم على تقدم ونجاح بنات الإمارات وتعزيز مكانة المرأة في هذا البلد المعطاء.

وأعلن عن دعم الإمارات لحملة " هو من أجلها " التي تدعو إلى ان يقوم الرجل بدوره في دعم مكانة المرأة في المجتمع.