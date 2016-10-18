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مقتل قيادي بارز فى ميليشيات حزب الله بحلب

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مقتل قيادي بارز فى ميليشيات حزب الله بحلب مقتل قيادي بارز فى ميليشيات حزب الله بحلب

ارشيفية

أفادت قناة “العربية” بمقتل أحد القياديين العسكريين البارزين فى ميليشيات حزب الله اللبناني، الموالين لقوات النظام السوري بحلب مؤخرا.

وذكرت القناة أن حاتم حمادة قضى- أمس- مع عدد من عناصر حزب الله فى معركة استعادة الوحدات السكنية فى ريف حلب، تحديدا فى المجمع السكني المعروف باسم الـ1070، وذلك بعد سيطرة قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله على المشروع.

يشار إلى أن حاتم حمادة، المعروف باسم “الحاج علاء 125″، من القادة البارزين فى الجناح العسكري لحزب الله، ويعتبر من الوجوه السرية القليلة الظهور.

وكان له دور بارز إلى جانب قوات النظام السوري فى معارك مناطق “القلمون” بريف دمشق، وكذا مناطق أخرى، وتردد أنه تولى سابقا منصب “نائب المسؤول الجهادى فى حزب الله.

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أونا

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