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نائب يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء لتكرار التعدي على الأطفال بالمدارس‎

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نائب يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء لتكرار التعدي على الأطفال بالمدارس‎ نائب يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء لتكرار التعدي على الأطفال بالمدارس‎

النائب محمد زكريا محيي الدين – أرشيفية

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، ببيانٍ عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن الوقائع المتكررة للتعدي على الأطفال بعددٍ من المدارس.

ولفت محيي الدين – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – إلى أنه لم يمر على العام الدراسي الجديد سوى عدة أسابيع قليلة، إلا وحدث عدد من حالات العنف تجاه الأطفال في المدارس المختلفة، مشيرًا إلى انتشار عدة مقاطع مصورة على الكثير من المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، والتي توثق تعرض بعض التلاميذ – في حالات منفصلة – للضرب المبرح من قِبل بعض المدرسين، فضلًا عن تعرضهم لوسائل عقابية غير مقبولة البتة.

وأشار النائب إلى واقعة تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات – مصاب بالتوحد الحاد – للاغتصاب فى أحد المدارس الدولية بالمعادي، والتي تم اثباتها من قبل الطب الشرعي، فيما نفت إدارة المدرسة حدوث الواقعة من الأساس.

وأردف :” وفى نفس الأسبوع نشر لأحد المدرسين يقوم بضرب طالب، وصفعه على وجهه، فضلًا عن توجيه عدة لكمات له وسط حالة من استهجان باقي تلاميذ الفصل في أحد المدارس الإعدادية بحي العباسية”.

وندد النائب، بتقصير وزارة التربية و التعليم، واصفًا إياها بأنها اتخذت موقفًا سلبيًا للغاية من تلك الوقائع، غير أن تعدد تلك الوقائع المؤلمة تنذر بعام دراسي يحمل في طياته كثير من الحوادث المتوقعة، والمتعلقة بكرامة الطالب المصري، و هو أمر في غاية الأهمية.

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