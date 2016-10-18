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حبس 8 طلاب بجامعة الأزهر 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر فى 11 نوفمبر

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حبس 8 طلاب بجامعة الأزهر 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر فى 11 نوفمبر حبس 8 طلاب بجامعة الأزهر 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر فى 11 نوفمبر

>كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 8 طلاب من جامعة الأزهر، 15 يوما، على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر فى 11 نوفمبر المقبل، على ذمة القضية رقم 46180 لعام 2016. 

 

 

كانت النيابة حققت صباح اليوم مع طالبين من الجامعة، كما طلبت تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، أمس الاثنين، عن 6 متهمين جدد متورطين فى نفس القضية، وأمرت الأحد، بحبس 8 طلاب 15 يوما، ووجهت اليهم تهمة التحريض على التظاهر، وتأسيس حركة لإثارة الشغب، والانضمام لجماعة على خلاف القانون، كما وجهت إليهم تهمة قلب نظام الحكم.

 

 

ومن المقرر أن يصدر أمر ضبط وإحضار لعدد من المتهمين الجدد، فى ذات القضية.

 

 


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