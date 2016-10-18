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ضبط دجال أوهم المواطنيين بقدرته على استخراج الكنوز الآثرية بالمنيا

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ضبط دجال أوهم المواطنيين بقدرته على استخراج الكنوز الآثرية بالمنيا ضبط دجال أوهم المواطنيين بقدرته على استخراج الكنوز الآثرية بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية فى المنيا بالتنسيق من إلقاء القبض على دجال من مركز ديرمواس أوهم المواطنين بإمكانياته الخارقة فى استخراج الكنوز والقطع الآثرية من باطن الأرض.

وتلقى اللواء فيصل دوديدار مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ضبط "ع .م" 45 سنة مقيم بمركز ديرمواس لقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وإيهام المواطنين بإمكانية استخراج الكنوز والقطع الآثرية.

وضبط بحوزة المتهم مجموعة من الكتب بها طلاسم وكلمات غير مفهومة، وكمية من الأوراق مدون بها أسماء عملائه، و4 تماثيل على شكل آدمى مختلف الأحجام وتمثال على شكل قط، وتمثال على شكل سيدة فرعونية تحمل رضيعها، وبمواجهة المتهم أقر بصحة ما جاء بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5400 إدارى مركز ديرمواس.


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