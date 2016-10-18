مرآة جمالية ذكيّة بنظام إضاءة ذاتيَ مع سيمبل هيومن

تتطلّب العناية بالوجه أو تطبيق المكياج لدى المرأة أو الحلاقة لدى الرجل تركيزاً عالياً خشية أي خطأ بسيط يقود إلى نتيجة غير مرضية، وقد تنتج هذه الأخطاء من قلّة الإضاءة أو عدم نقاء المرآة المستخدمة أو عدم الانتباه لمناطق دقيقة في الوجه.

تقدّم سيمبل هيومان، العلامة الأمريكية الرائدة في مجال الأدوات الذكيّة والمتطوّرة، مرآتها الأحدث والحاصلة على عدّة جوائز عالمية لخصائصها الذكيّة وحجمها المتناسق مع ما تقدّمه من ميزات، فهي تأتي بقطر 20 سم وإطار معدنيّ مقاومٍ للصدأ وسطح مرآة بنظام استشعار ذكيّ متعدّد الخصائص. كما تعكس المرآة بتصميمها الأنيق جوهر سيمبل هيومان وراء ابتكار أدوات ذكيّة بخصائص استثنائية تسهّل الحياة اليومية.

تأتي المرآة الحديثة بنظام LED فائق الإضاءة بتأثير يحاكي ضوء الشمس بحيث تنتشر الإضاءة بالتساوي على جميع مناطق الوجه للحصول على رؤية واضحة لأدق تفاصيل الوجه. كما يتميّز الضوء بإضاءة لا تخفت أو تضعف مع استخدام يومي حتى بعد 400,000 ساعة

لا تتوقّف ميزات المرآة على الإضاءة الفائقة والهيكل العملي الأنيق فحسب، فهي توظف تكنوولوجيا حديثة تضبط ملامح الوجه بحيث تضيء فور اقتراب الوجه منها ولا تنطفئ فجأة بفضل نظام الاستشعار الحسّاس حتى الانتهاء من من استعمالها بالكامل. كما توفّر المرآة نظام تكبير خالٍ من التشويه يصل حتى خمس مرات وذلك لتوفير دقّة فائقة أثناء الحلاقة أو أثناء تطبيق المكياج في مناطق الوجه الدقيقة.

أما بالنسبة لنظاء إضاءة ترو-لكس فهو يسمح برؤية جميع اختلافات الألوان، لسهولة الحكم على ألوان المكياج وخلوه من أيّة عيوب. وأخيراً فإن المرآة الحديثة لا توظّف أية أسلاك مزعج أثناء الاستخدام حيث يمكن شحن المرآة مرة واحد كل خمسة أسابيع.

تتوفر مرآة سيمبل هيومان المتطورة بحجم 20 سم في جميع متاجر ترافولا في منطقة الخليج العربي بسعر 980 درهم إماراتي.