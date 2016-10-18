البورصة تخسر 3 مليارات جنيه وسط هبوط جماعي للمؤشرات

سجلت البورصة المصرية أداءً ضعيفًا، اليوم الثلاثاء، مع غياب محفزات الصعود، وفي مقدمتها تحريك سعر الصرف. ورصدت السوق خروجا للمضاربين لاقتناص فرص حصد ارباح مع تحريك سعر الصرف.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.36 % ليسجل مستوى 8213.53 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 1.68 % مسجلا 1262.17 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.39% ليبلغ مستوى 8029.64 نقطة.

وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.58 % ليبلغ مستوى 334.44 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.07 % مسجلا 786.62 نقطة.

وخسرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه مقابل اغلاق الامس لتسجل 408.9 مليار جنيه.

وسجلت التعاملات الاجمالية نحو مليار جنيه تضمنت صفقات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.