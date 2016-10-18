«التعليم العالي» توافق على لائحة «علوم ذوي الاحتياجات الخاصة» ببني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، الثلاثاء، عن صدور قرار وزير التعلم العالي الدكتور أشرف الشيحي، رقم (4023) ، بشأن الموافقة على بدء الدراسة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الموافقة على اللائحة الداخلية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا (الدبلوم – الماجستير – الدكتوراه) بنظام الساعات المعتمدة.

وأشار لطفي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مرحلة البكالوريوس تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة تخصصات علوم، رياضيات، وأدبي، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات القبول، حيث يتم توزيع الطلاب بالتعليم الابتدائي أو التعليم الإعدادي والثانوي، طبقًا لدرجاتهم في الثانوية العامة، للعمل في مجال التعليم “معلم أخصائي” في مجال التربية الخاصة بمرحلتي “التعليم الابتدائي”، “والتعليم الإعدادي والثانوي”، حيث تمتد مدة الدراسة بالكلية أربعة مستويات دراسية على مدار ثمانية فصول دراسية.

وأضاف رئيس الجامعة ، أن الكلية تقبل الطلاب الوافدون من البلاد العربية ويخضعون للقوانين المنظمة لقبول الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرًا أن الكلية يجوز الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في بداية أي فصل دراسي خلال ثلاث فصول دراسية “أول – ثاني- صيفي” بالنسبة للالتحاق بالدبلومة الخاصة والعامة.

وأوضح ، أنه يتم قبول الطلاب بمرحلة الماجستير من خريجي الكلية والكليات الأخرى بشرط حصولهم على درجة الدبلوم الخاصة في التربية الخاصة في تخصصات الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، والإعاقة العقلية، وصعوبات التعلم، الموهبة، واضطراب التوحد، واضطرابات اللغة والتخاطب، والأجهزة التعويضية بتقدير عام جيد أو ما يعادلها “C” على الأقل، وتوافر الشروط المنظمة لقبول الطلاب بدرجة الماجستير.

فيما أكد الدكتور أحمدعثمان طنطاوي عميد الكلية، أنه سيتم قبول الطلاب بمرحلة الدكتوراه من خريجي الكلية والكليات الأخرى بشرط حصولهم على درجة الماجستير في التربية الخاصة، في أحد التخصصات التي تمنحها الكلية “الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الإعاقة العقلية، صعوبات التعلم، الموهبة، اضطراب التوحد، اضطرابات اللغة والتخاطب، والأجهزة التعويضية”، وتوافر الشروط المنظمة لقبول الطلاب بدرجة الدكتوراه.