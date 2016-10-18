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ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو بالعياط

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ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو بالعياط ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو بالعياط

نبات مخدر البانجو_أرشيفية

 تمكنت مباحث الجيزة، الثلاثاء، من القبض علي تاجر مخدرات بحوزته كيلو من نبات البانجو المخدر بمركز العياط .

 وأمر اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 وكانت قد وردت معلومات إلي اللواء مصطفي عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، بقيام “عاطل” بالاتجار بالمواد المخدرة بالعياط.

ومن خلال فريق بحث قادة المقدم هشام بهجت رئيس مباحث العياط، تم رصد تحركات المتهم و في أحد الأكمنة تمكن الرائد مصطفى فراج، معاون مباحث العياط من القبض عليه وبحوزته كيلو من نبات البانجو المخدر.

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