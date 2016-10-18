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تحويل مدير ووكيل مدرسة ببورسعيد للتحقيق بعد تعرض 7 طالبات للتسمم

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تحويل مدير ووكيل مدرسة ببورسعيد للتحقيق بعد تعرض 7 طالبات للتسمم تحويل مدير ووكيل مدرسة ببورسعيد للتحقيق بعد تعرض 7 طالبات للتسمم

>بورسعيد – محمد عزام

أصدر الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، تعليماته بإيقاف مدير مدرسة العبور الابتدائية، ووكيلها عن العمل وإحالتهما للتحقيق فى واقعة إصابة 7 طالبات بالقىء والإسهال، وتم نقلهم إلى مستشفى بورفؤاد العام .

 

وردت إشارة إلى مستشفى بورفؤاد العام بإصابة 7 تلميذات بمدرسة العبور الابتدائية فى بور فؤاد، بحالة اشتباه فى تسمم غذائى، نتيجة تناولهن وجبات منزلية منوعة وشيبسى .

 

وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، إنه وردت إليه إشارة من مستشفى بورفؤاد العام تفيد بوصول التلميذات، إيمان يوسف يعقوب، حنين جمعة إبراهيم، روان محمد سحن، شهد صالح كمال، رحاب محمد محمود، جنة يسرى حسنى، رقية السيد ابو الفرح جميعهن يبلغن من العمر 10 سنوات .

 

وأضاف جابر، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لجميع المرضى باستقبال المستشفى، وجارى عمل التقصى عن مصدر الطعام، وأخذ العينات بواسطة الطب الوقائى ومراقبة الأغذية، والحالة العامة متوسطة .

 

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لما تردد عن حالات التسمم بين طلاب بور فؤاد، وأن حقيقة الأمر أنه عبارة عن حالة "تلبك معوى" فقط بسبب بعض الأطعمة التى أحضرها الطلاب من منازلهم فى وجبة إفطار جماعى لـ7 طلاب بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة العبور الابتدائية بإدارة بورفؤاد التعليمية .

حضر وكيل الوزارة على رأس لجنة للاطمئنان عليهم داخل المستشفى، التى أعلنت أن حالة الطالبات مستقرة الآن .


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