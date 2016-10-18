مسجل يطلق النار على عاطل بالدقهلية ويلقي جثته بجوار ترعة

لقي عاطل من قرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مصرعه على يد مسجل بسبب خلافات قديمة بينهما .

وتلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مركز شرطة السنبلاوين بالعثور على جثة شاب مقتول بناحية قرية البلامون.

وعلى الفور انتقل الرائد ابو العزم فتحي رئيس مباحث السنبلاوين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة وجدي سمير عبده السعيد 35 سنة وبه آثار طلقات خرطوش، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين العام.

وبسؤال شقيقه اتهم (أحمد ال ع 39 سنة) عاطل وصادر ضده عدة أحكام فى قضايا اتجار بالمخدرات، بسبب وجود خلافات بينهما، وأثناء الحادث وقعت مشادة كلامية بينهما فقام المتهم على إثره بإطلاق اعيرة نارية علي المجني عليه، وقام بحمله والقاء جثته بجوار إحدى الترع وتغطية الجثة بالقش.