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ياسر أيوب مديرًا لقطاع الإعلام بالنادي الأهلي

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ياسر أيوب مديرًا لقطاع الإعلام بالنادي الأهلي ياسر أيوب مديرًا لقطاع الإعلام بالنادي الأهلي

قال الدكتور ياسر أيوب، مدير قطاع الإعلام بالنادي الأهلي، إن عادل كريم هو المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ويباشر مهام عمله وبكامل صلاحياته وأنه لا صحة لما تردد خلال الساعات الماضية خلاف ذلك.
> وأضاف الدكتور ياسر أن عادل كريم هو المسؤول الإعلامي عما يخص كل ما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أخبار وتقارير وتنسيق للمقابلات الإعلامية مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق سواء صحفيا أو تلفزيونيا.
> وشدد الدكتور ياسر أيوب على أن مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محمود طاهر، يقدم كل الدعم والمساندة لقطاع الإعلام بالأهلي من أجل إظهار النادي في الشكل الذي يليق به وبتاريخه وقيمته بين الأندية العربية والإفريقية والعالمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في قطاع الإعلام بالنادي.

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