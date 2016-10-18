الجمعة.. أغاني «هوليود» على أنغام صوت مصر بالأوبرا

تحت عنوان “هوليود فى القاهرة” يقدم أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف حفلاً فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من الموسيقى الدرامية لأشهر وأهم الأفلام السينمائية الأمريكية التي باتت علامات مميزة فى تاريخ الدراما العالمية، وحاز الكثير منها على جوائز الأوسكار لأحسن موسيقى منها القرن الـ 20 لـ الفريد نيومان ، سوبرمان – الفك المفترس – هجوم المريخيين – انديانا جونز – حرب النجوم – اى تى لـ جون وليامز ، قراصنة الكاريبي لـ كلاوس باديلت ، النمر الوردي لـ هنري مانشيني ، مهمة مستحيلة لـ لالو شيفرين ، الرجل العنكبوت لـ داني إلفمان ، المصارع لـ هانز زيمر وتيتانيك لـ جيمس هورنر .

يشار إلى أن أوركسترا صوت مصر يعد أول فرقة موسيقية تأسست على يد عازف الكمان والمؤلف الموسيقى احمد عاطف بهدف القاء الضوء على الموسيقى الدرامية بشكل مبسط يلائم ذوق الجمهور المصرى وتجمع فى تكوينها بين آلات الأوركسترا الكلاسيكى والآلات الشرقية وآلات الباند الغربية .

أما أحمد عاطف بدأ دراسته الموسيقية فى سن الرابعة عشر بالمعهد العالى للموسيقى العربية وتخرج عام 1998 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الفنون عام 2011، شارك مع اوركسترا اخناتون لموسيقى الحجرة واوركسترا القاهرة الاحتفالى بمهرجان القلعة منذ عام 1995 .

كما شارك اوركسترا اوبرا القاهرة فى عدة حفلات ، يعد احد مؤسسى اوركسترا القاهرة لموسيقى الحجرة التابع لهيئة قصور الثقافة ويعمل الآن مدرس لآلة الفيولينة باكاديمية الفنون منذ عام 2007 وعازف بمجموعة الفيولينة الاولى فى اوركسترا القاهرة السيمفونى منذ عام 2000 ، اعتمد كمؤلف موسيقى من لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1998 ، وضع الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية والمسلسلات الدرامية والتى شارك بعضها فى دورات مهرجان الإذاعة والتليفزيون وحصل بعضها على عدة جوائز .

بدأ دراسة قيادة الاوركسترا على يد القائد المصري ناير ناجي القائد الأساسي والمدير الفني لأوركسترا أوبرا القاهرة سابقاً . والقائد المصري العالمي نادر عباسي ، قاد كونشرتو موتسارت للفيولينة والأوركسترا في مايو 2015 خلال الحفل الختامي لورشة قيادة الأوركسترا للقادة العرب.

كما شارك للمرة الثانية في يونيو 2016 في نفس ورشة العمل والتي اقيمت بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف المايسترو أحمد الصعيدي وتم اختياره للمشاركة في الحفل الختامي حيث قاد الحركة الثالثة والرابعة من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن ، وفي أغسطس 2016 اختير في ورشة عمل ومسابقة لقيادة الأوركسترا في لندن مع القائد النمساوي “أتشيم هولوب” بالاشتراك مع أوركسترا لندن الكلاسيكي، وقام بقيادة الأوركسترا في حفلين نال عنهما الجائزة الأولى بتصويت لجنة التحكيم والجائزة الثانية بتصويت الأوركسترا .