كتلة الأحزاب بالإسكندرية: دعوات "11/11" مخطط شيطانى لإعادة البلاد إلى الخلف

عقدت كتلة الأحزاب السياسية بالإسكندرية، التى تضم أكثر من 13 حزبًا، اجتماعًا موسعًا لبحث الأحداث الجارية، ودعوات التظاهر (11/11).

وأشارت كتلة الأحزاب السياسية فى الإسكندرية، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه فى ظل اللحظة الفارقة التى تمر بها مصر اﻵن يجب أن يتماسك الشعب، ويلتف خلف جيشه حتى ﻻ يتم إعطاء فرصة لأعداء الوطن فى تنفيذ مخططهم الشيطانى لإعادة البلاد إلى الخلف.

وناشدت كتلة اﻷحزاب السياسية باﻹسكندرية، القيادة السياسية المصرية، بأن تتخذ من القرارات ما تطمئن بها الجماهير، لتفوت الفرصة على خفافيش الظلام فى الداخل والخارج وإحباط مخططها الشيطانى.