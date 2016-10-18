ضبط مسجل خطر هارب من حكم بالمؤبد في الفيوم

تمكن النقيبان أحمد فاروق الشاهد رئيس كمين كوم أوشيم بالفيوم، ومحمد جمال عبدالناصر معاون مباحث الطرق والمنافذ، الثلاثاء، من ضبط رضا محمود أحمد على 40 سنة بدون عمل وشهرته “أبو لهب”، ويقيم المرج القاهرة هارب من حكم بالمؤبد.

تلقى اللواء قاسم حسين قاسم، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بضبط المتهم رضا محمود أحمد وهو هارب فى القضية رقم 18098 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر مخدرات رقم الحصر 2020 لسنة 2012 الحكم 25 سنة مؤبد، وكذا مطلوب فى القضية رقم 995 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر رقم الحصر 2489 لسنة 2016، والحكم بالسجن خمس سنوات.

تم ترحيل المتهم لمركز شرطة طامية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.