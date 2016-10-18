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إحالة "رضوى جلال" للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

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إحالة "رضوى جلال" للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه إحالة "رضوى جلال" للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

>كتبت ندى سليم

قررت الدائرة الثانية جنايات محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إحالة محاكمة "رضوى جلال"، صاحبة سلسلة محلات مليكة ديزاين، إلى الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة، لوجود مانع قانونى، وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من عدد من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بزعم استثمار أموالهم فى مجال تجارة الملابس والمواد الغذائية، من خلال شركتين.

 

وكما ورد طبقا لاتهامات النيابة العامة للهاربة "رضوى جلال"، أنها وجهت دعوى للجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعى لجمع أموال بهدف استثمارها وتوظيفها، إلا أنها امتنعت عن رد الأموال المستحقة للمجنى عليهم، حيث تقدم نحو 30 شخصا بتحرير بلاغات ضد المتهمة باستيلائها على مبالغ مالية بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون جنيه.

 

يذكر أن المحكمة الاقتصادية قضت خلال العام الماضى بتأييد قرار النائب العام، بمنع المتهمة من التصرف فى أموالها.


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